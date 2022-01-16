مال وأعمال

أوميكرون يفرغ رفوف المتاجر في الولايات المتحدة

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أ ف ب – يواصل تفشي كوفيد-19 التسبب باضطراب سلاسل التوريد فيما تواجه الكثير من المتاجر في الولايات المتحدة نقصا في السلع.

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ويقول جاستن تون إن الوضع لم “يعد مأساويا كما كان عليه الأحد الماضي، لكن لا تزال الكثير من الرفوف فارغة”.

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وأضاف أنه على مدى أيام متتالية، لم تكن هناك فواكه أو خضار في هذا السوبر ماركت، ولا حتى في متاجر السوبرماركت الأخرى، واصفا الوضع بالكارثي.

من جانبها، تأسفت الستينية كلارا من أن بعض التوابل ما زالت مفقودة وقالت: “قبل أيام قليلة، كان من المستحيل العثور على الخميرة لصنع قوالب الحلوى”.

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وفي متاجر أخرى، يكون العسل أو البيض أو الحليب أو اللحوم هي التي اختفت من الرفوف.

أما في واشنطن وولايتي ماريلاند وفيرجينيا المجاورتين، فقد أدى تساقط الثلوج إلى تفاقم مشكلة النقص المتكرر منذ بداية الجائحة.

وفي بداية الوباء، وخوفا من نفادها، كان هناك اندفاع على بعض المنتجات مثل ورق المرحاض ما تسبب في نقص بإمدادها، إلا أن “هذه المرة الأمر مختلف تماما.

وأوضحت وكالة “أ ف ب” أن عددا كبيرا من الموظفين في سلسلة إنتاج المواد الغذائية مرضى أو في الحجر الصحي، ما يعطل سلسلة التوريد تماما.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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