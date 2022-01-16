مال وأعمال

تركيا تلغي إلزامية فحص كورونا في عدة قطاعات

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وكالات – أعلنت وزارة الداخلية في تركيا إلغاء إلزامية فحص كورونا في عدد من قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد؛ بناء على توصيات المجلس العلمي التابع لوزارة الصحة.

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وجاء في التعميم أنه “تقرر إعفاء الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لكورونا أو لم يكملوا تلقي الجرعات اللازمة ولم يتعرضوا للإصابة بالفيروس في الـ180 يوما الأخيرة، من شرط إبراز فحص كورونا للتنقل المحلي بين الولايات بوسائل النقل العام مثل الطائرات والحافلات والقطارات”.

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وورد في التعميم: “تقرر أيضا إعفاء هؤلاء من شرط المسحة خلال المشاركة في فعاليات مختلفة مثل الحفلات والسينما والمسرح”.

وألغى التعميم شرط المسحة للعاملين في مدارس وزارة التربية كالمعلمين وسائقي حافلات الطلاب والمستخدمين، والعاملين كافة في الدوائر الحكومية وأماكن العمل الخاصة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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