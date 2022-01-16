مال وأعمال

وزير قطاع الأعمال: مفاوضات متقدمة مع شركتين صينيتين لتصنيع…

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ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام عن مفاوضات متقدمة مع شركتين صينيتين للعب دور الشريك الاستراتيجي لشركة النصر للسيارات في خطة تصنيع السيارات الكهربائية محليًّا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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