وزير السياحة والآثار يناقش استعدادات بدء انطلاق رحلات العمرة…

دوت الخليج – ناقش وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، الاستعدادات الخاصة ببدء انطلاق رحلات العمرة لموسم 1443 هجرية بداية من شهر رجب من العام الهجري الحالي، وذلك خلال اجتماع اليوم، مع اللجنة العليا للحج والعمرة، برئاسة إيمان قنديل مساعد الوزير لشئون الشركات السياحية.

وتابع الاجتماع الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية اللازمة لضمان صحة وسلامة المعتمرين خلال أدائهم لفريضة العمرة في أفضل الظروف، والتعاون والتنسيق مع شركائنا في المملكة العربية السعودية لاتخاذ الإجراءات الصحية كافة لعودة المعتمرين سالمين.

كما ناقش الاجتماع، الذي انعقد بحضور نائب الوزير لشئون السياحة ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، التنسيق مع الجانب السعودي لمناقشة الإجراءات الخاصة للاستعداد لموسم الحج المقبل.