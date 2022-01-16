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كوفاكس تنتهي من توزيع مليار جرعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا

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العربية دوت نت – انتهت المبادرة الدولية لتوزيع اللقاحات “كوفاكس” من توزيع أول مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد -19 إذ هبطت أمس طائرة في رواندا وعلى متنها الجرعة رقم مليار.

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ويأتي توزيع تلك الجرعات ضمن آلية دولية تهدف إلى تعزيز وصول اللقاحات إلى الدول الفقيرة، ويمكن لكل البلدان طلب جرعات عبر كوفاكس، لكن الدول المنخفضة الدخل تحصل عليها مجانًا.

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ومولت 90% من الجرعات الموزّعة عبر تبرعات حصل عليها تحالف اللقاحات Gavi ووصل إجمالي قيمتها إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

كانت آلية كوفاكس تأمل في توزيع مليارَي جرعة بحلول نهاية عام 2021. لكن المنافسة بين الدول الغنية الراغبة في الاحتفاظ بالجرعات، حالت دون تحقيق هذا الهدف.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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