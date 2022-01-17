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الصادرات الزراعية تسجل أعلى قيمة في تاريخها بأكثر من 3…

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دوت الخليج – أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، تحقيق الصادرات الزراعية أكثر من 3 مليارات دولار، خلال عام 2021، تمثل أعلى قيمة في تاريخها.

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وبحسب بيان لوزارة الزراعة، فإن أهم الصادرات الزراعية المصرية، تمثلت في: الموالح، والبطاطس، والبصل، والفراولة، وبنجر العلف، والفاصوليا، والبطاطا، والرمان، والجوافة، والفلفل، والثوم، والبطيخ، والمانجو..

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وأوضحت الوزارة أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغ 5.6 مليون طن، خلال عام 2021، لأول مرة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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