الصادرات الزراعية تسجل أعلى قيمة في تاريخها بأكثر من 3…

دوت الخليج – أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، تحقيق الصادرات الزراعية أكثر من 3 مليارات دولار، خلال عام 2021، تمثل أعلى قيمة في تاريخها.

وبحسب بيان لوزارة الزراعة، فإن أهم الصادرات الزراعية المصرية، تمثلت في: الموالح، والبطاطس، والبصل، والفراولة، وبنجر العلف، والفاصوليا، والبطاطا، والرمان، والجوافة، والفلفل، والثوم، والبطيخ، والمانجو..

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغ 5.6 مليون طن، خلال عام 2021، لأول مرة.