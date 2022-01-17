التموين: المنظومة الجديدة لدمغ الذهب لن تؤثر على مقتنيات…

إسلام سالم – أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا صحفيا حول المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية.

وبحسب البيان، فإن تصريحات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي حول المنظومة الجديدة اجتزئت من سياقها، وأنه تحدث خلال مؤتمر صحفي أمس عن استخدام الليزر في دمغ المشغولات الذهبية، وهي الآلية الجاري الإعداد للعمل بها بدلًا من الوسيلة المتبعة الآن التقليدية بالقل.

وأوضح البيان أن مصلحة الدمغة والموازين عندما تبدأ في استخدام المنظومة الجديدة لن تعود إلى استخدام الدمغة التقليدية مرة أخري.

وأكدت الوزارة أن المنظومة الجديدة للدمغ ليس لها علاقة بمقتنيات جموع المستهلكين من الذهب المدموغ سابقًا من خلال المصلحة بالدمغة التقليدية المعترف بها أيضا حيث كان وما زال جاري العمل بها لحين تغيير العمل في المصلحة إلى الأساليب الجديدة.

وشددت أيصًا على أن المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة التي بحوزة التجار والمستهلكين تعتبر سارية كما هي ومعتمدة من قبل المصلحة ولا تستدعي أي إجراء عليها.

وأضافت الوزارة أن تغيير النظام المعمول به وتغير طابعاته من أحرف قديمة إلى حديثة علي مر السنوات السابقة يعتبر شبه تراث تحتفظ به مصلحة الدمغة والموازين علي مر السنين.

وأكدت أن التحديث ومواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة وأيضا في استخدام طرق حديثة للدمغ يعتبر إضافة وتطور نوعي مطلوب للمزيد من الدقة وإحكام الرقابة.