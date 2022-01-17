وزير بريطاني: مؤشرات مشجعة على رفع القيود الصحية

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أ ف ب – تحدث وزير الدولة البريطاني، أوليفر دودن، الأحد، عن وجود “مؤشرات مشجعة” قد تفضي إلى رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا في إنجلترا نهاية الشهر الحالي.
وتحدث دودن عن “التأثير السلبي” لهذه القيود “على قطاع الفنادق والمطاعم، والاقتصاد، والمدارس…”، مضيفا بقوله: “أريد أن نتخلص منها إذا أمكن” بحسب “سكاي نيوز الإنجليزية”.
وقال “المؤشرات مشجعة ولكننا سننتظر للحصول على معطيات قبل اتخاذ القرار النهائي”.
وستتم في 26 يناير إعادة النظر بالإجراءات المتخذة الشهر الماضي.
وتقول وسائل إعلام إن تخفيف القيود يصب في إطار استراتيجية رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يسعى إلى البقاء في السلطة بعد فضيحة مرتبطة بإقامة حفلات في داونينغ ستريت خلال فترة الحجر.
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