مال وأعمال

السودان: معدل التضخم يتخطى 359% في مستوى قياسي مرتفع

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

العربية دوت نت – قال جهاز الإحصاء السوداني، اليوم الأحد، إن معدل التضخم بلغ 359.09% في 2021 ارتفاعا من 163.26% في 2020.

predco_adv_2021

أضاف الجهاز في بيان أن التضخم تباطأ إلى 318.21% على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل 339.58% في الشهر السابق.

Edita2021

زاد التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد شديدة التقلب مثل الأغذية، إلى 443.48% في ديسمبر، مقارنة مع 428.34% في نوفمبر .

كان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أعلن في وقت سابق هبوط معدل التضخم في البلاد هبط إلى 351% في أكتوبر 2021 من 366% في سبتمبر.

FNG2021

حدثت ارتفاعات متكررة في أسعار الوقود في وقت سابق من هذا العام، مع وضع السودان اللمسات الأخيرة على عملية الإلغاء التدريجي لدعم الوقود، التي تهدف الآن إلى تطبيق الأسعار العالمية.

قفزت أسعار البنزين في السودان في 18 نوفمبر الماضي بمقدار 42 جنيها سودانيا إلى 362 جنيها للتر، فيما زادت أسعار الديزل أيضا بنفس المقدار 42 جنيها، لتصل إلى 347 جنيها.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان: معدل التضخم يتخطى 359% في مستوى قياسي مرتفع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا