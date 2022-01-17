رئيس الوزراء: نستهدف طرح شركات تابعة للقوات المسلحة بالقطاع…

حجم مؤسسات القوات المسلحة في الاقتصاد المصري تمثل أقل من 1%

دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على القطاع الخاص، وستظل تعتمد عليه.

وأضاف مدبولي، خلال لقاء مع بي بي سي عربي أذيع مساء الأحد، أن حجم المؤسسات التابعة للقوات المسلحة لا تمثل شيئا بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تمثل تلك المؤسسات أقل من 1%.

وأوضح أن مؤسسات القوات المسلحة تواجدت خلال الفترة الاستثنائية التي مرت بها البلاد في قطاعات لم يكن موجودا بها القطاع الخاص، أو متواجد بنسبة قليلة جدا، لا تلبي احتياجات الاقتصاد المصري، حيث كان يتم الاستيراد بكميات هائلة والسداد بعملة صعبة في بعض الصناعات؛ نتيجة لعدم قدرة القطاع الخاص على تغطية أكثر من 10 إلى 20% من الاحتياجات المطلوبة بهذه القطاعات.

وقال رئيس الوزراء إن “في كل دول العالم، دائما الدولة تدخل في تنفيذ استثمارات في قطاعات استراتيجية من وجهة نظر تلك الدول، حيث تمس هذه الاستثمارات الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي بها”، لافتا إلى دراسة العديد من التجارب العالمية في هذا الشأن.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تحتاج خلال الفترة الحالية إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة؛ لبنائها، وتنفيذ العديد من المشروعات في مجال البنية الأساسية وغيرها.

وأوضح أن حجم الاستثمارات العامة التي تم إنفاقها خلال الفترة الماضية 50% منها في مجال البنية الأساسية.

وأكد رئيس الوزراء أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، جار العمل على هيكلة الشركات التابعة للقوات المسلحة التي تعمل في قطاعات اقتصادية مدنية، بحيث تكون جاهزة للطرح في البورصة المصرية، وللشراكة مع القطاع الخاص، مثلها مثل شركات قطاع الأعمال والشركات التابعة للحكومة التي بدأ طرحها كشركة “إي فينانس” والتي كانت مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتم طرح 25% منها.

ونوه إلى أن الدولة المصرية تستهدف خلال العام القادم طرح عددٍ كبير من الشركات الحكومية؛ منها شركات تابعة للقوات المسلحة التي تعمل في القطاع المدني.