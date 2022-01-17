مال وأعمال

الاستثمار بالأصول الثابتة في الصين يرتفع بنسبة 4.9% خلال…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

شينخوا _ أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين أن الاستثمار بالأصول الثابتة في الصين زاد بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي في عام 2021.

predco_adv_2021

وارتفع الاستثمار في التطوير العقاري بنسبة 4.4 في المائة في العام الماضي عن العام الأسبق.

Edita2021

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستثمار بالأصول الثابتة في الصين يرتفع بنسبة 4.9% خلال… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا