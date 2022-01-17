الاستثمار بالأصول الثابتة في الصين يرتفع بنسبة 4.9% خلال…

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شينخوا _ أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين أن الاستثمار بالأصول الثابتة في الصين زاد بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي في عام 2021.
وارتفع الاستثمار في التطوير العقاري بنسبة 4.4 في المائة في العام الماضي عن العام الأسبق.
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