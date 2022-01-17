الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 8.1% خلال عام 2021

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وكالات _ نما الاقتصاد الصيني بنسبة 8.1% خلال عام 2021 بأكمله، متجاوزا مستهدف الحكومة البالغ 6% أو أكثر، بدعم من ارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي، ويضيف إلى وتيرة تعافي الاقتصاد بعد الوباء، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي 2.2% في عام 2020.
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وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي 1.6% على أساس فصلي، وبنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة الإثنين.
وأوضح المكتب في بيان: يجب أن ندرك أن البيئة الخارجية أكثر تعقيدا وغير مؤكدة، وأن الاقتصاد المحلي يتعرض لضغوط ثلاثية تتمثل في انكماش الطلب وصدمة العرض وضعف التوقعات.
هذا وارتفعت مبيعات التجزئة – وهي مؤشر رئيسي على الاستهلاك المحلي في الصين – بنسبة 1.7% فقط خلال ديسمبر على أساس سنوي، بعدما زادت 3.9% في نوفمبر، وتوقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاعها 3.9%.
وزاد الإنتاج الصناعي بنسبة 4.3% خلال ديسمبر على أساس سنوي، متجاوزا توقعات المحللين بارتفاع 3.6%.
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