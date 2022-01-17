مال وأعمال

وزيرة الصناعة تبحث مع وفد غرفة التجارة العربية الامريكية سبل…

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استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة وفد غرفة التجارة العربية الامريكية برئاسة نائل الكباريتي رئيس الجانب العربي للغرفة حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والغرفة في الترويج للصادرات المصرية بالاسواق الامريكية وكذا جذب المزيد من الاستثمارات الامريكية للسوق المصري.

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حضر اللقاء الدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية والدكتورة سارة الجزار المستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف العربية فواز المضف مساعد المدير العام للشئون الاقتصادية للغرفة العربية الامريكية.

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واكدت الوزيرة حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع منظمات الاعمال الاقليمية والدولية والاستفادة من امكاناتها الكبيرة في تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم، مشيرة الى الدور الهام للغرفة التجارية العربية الامريكية في دعم حركة التجارة البينية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية وتبادل البعثات التجارية والاستثمارية بين البلدين .

واشارت جامع الى اهمية الاستفادة من الامكانات الكبيرة للغرفة والتي تعد احدى الكيانات المعترف بها رسمياً من قبل جامعة الدول العربية والاتحاد العام للغرف العربية وهو ما يسهم في تمكن الغرفة من توفير خدمات كبيرة لمجتمعات الاعمال المصرية والعربية والامريكية وتفعيل دورها في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

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ومن جانبه قال نائل الكباريتي الرئيس العربي لغرفة التجارة العربية الامريكية ان الغرفة تقوم بدور محوري في تعزيز حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الولايات المتحدة الامريكية وكافة الدول العربية من خلال توفير المعلومات والتشبيك بين دوائر الاعمال العربية والامريكية وتوفير الخدمات للشركات العربية المتعاملة مع السوق الامريكي بالاضافة الى التصديق على المعاملات الاقتصادية وتشريع الوثائق بين الجانبين، لافتاً الى ان الغرفة تعمل على تشجيع الاستثمارات الامريكية بالمنطقة العربية وتشجيع مشروعات ريادة الاعمال بمنطقة الشرق الاوسط.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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