العربية نت _ قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الاثنين إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها “فعلوا الكثير” لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. وأضاف أثناء حديثه عن أمن الطاقة “نعتقد أننا في أوبك+ فعلنا الكثير لتحقيق الاستقرار”. وكان الوزير السعودي يحضر قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة في معرض إكسبو 2020 في دبي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطاقة السعودي: دول أوبك+ فعلت الكثير لتحقيق استقرار… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.