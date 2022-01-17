الإمارات تطمح للحصول على حصة 25% من سوق الهيدروجين العالمي

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سي إن بي سي _ قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الاثنين 17 يناير، إن الإمارات تهدف إلى الاستحواذ على نحو ربع سوق الهيدروجين العالمي باستخدام مواردها من الهيدروجين الناتج عن تقنية التحليل الكهربائي وكذلك من الغاز الطبيعي.
وأضاف المزروعي أن الإمارات تنفذ حاليا سبعة مشروعات في إطار خارطة طريق لإنتاج الهيدروجين في البلاد، وتتطلع إلى تصديره.
وتابع قائلا “لقد جرت مناقشات بالفعل مع العديد من الدول التي نزودها بالمحروقات حاليا، وهم يرغبون في الحصول على الهيدروجين”.
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