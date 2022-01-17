مال وأعمال

الإمارات تطمح للحصول على حصة 25% من سوق الهيدروجين العالمي

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سي إن بي سي _ قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الاثنين 17 يناير، إن الإمارات تهدف إلى الاستحواذ على نحو ربع سوق الهيدروجين العالمي باستخدام مواردها من الهيدروجين الناتج عن تقنية التحليل الكهربائي وكذلك من الغاز الطبيعي.

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وأضاف المزروعي أن الإمارات تنفذ حاليا سبعة مشروعات في إطار خارطة طريق لإنتاج الهيدروجين في البلاد، وتتطلع إلى تصديره.

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وتابع قائلا “لقد جرت مناقشات بالفعل مع العديد من الدول التي نزودها بالمحروقات حاليا، وهم يرغبون في الحصول على الهيدروجين”.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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