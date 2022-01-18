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رئيسة المفوضية الأوروبية تدخل الحجر الصحي بعدما خالطت مصابا…

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أ ف ب – أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أنها ستتغيب عن جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج بعد مخالطتها شخصا مصابا بكوفيد-19.

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وكان من المقرر أن تحضر اجتماعات عدة في ستراسبورج في أول جلسة كاملة للبرلمان الأوروبي هذا العام ومع فرنسا رئيسة دورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.

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وكتبت فون دير لايين على “تويتر”: “ثبتت إصابة سائقي بكوفيد-19 للأسف، وعليّ أن ألغي مشاركتي… سأعود إلى بروكسل”.

ويعني قرار فون دير لايين الذي يتماشى مع القيود الصحية البلجيكية الحالية، أنها لن تتمكن من المشاركة حضوريا في اجتماع هيئة المفوضين الثلاثاء في ستراسبورغ.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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