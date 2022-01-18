إلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة جوية في الولايات المتحدة بسبب…

العربية دوت نت – ألغت شركات الطيران الأمريكية أكثر من 3000 رحلة منذ يوم أمس، بسبب عاصفة ثلجية تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

تتزامن عمليات إلغاء الرحلات مع إعلان أربع ولايات حالة الطوارئ بسبب العاصفة الثلجية نهاية الأسبوع الماضي.

وأصدرت شركات الطيران أيضًا إشعار سفر يسمح للعملاء المتأثرين بالطقس بإعادة حجز رحلاتهم بدون رسوم.

وتلقى ما يقرب من 74 مليون شخص تنبيهات بشأن الطقس غير المستقر مساء السبت، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 200 ألف عميل في شرق الولايات المتحدة صباح الاثنين بعد أن اجتاحت العاصفة المنطقة، مما أدى إلى حدوث أعاصير متعددة في فلوريدا.

وبدا أن العاصفة، التي جلبت الثلوج إلى السهول الشمالية وأعالي الغرب الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع حفزت الآلاف من عمليات إلغاء الرحلات الجوية بين الأحد والاثنين.

في ولاية كارولينا الشمالية، طلبت وزارة النقل من سكان “تار هيل” البقاء في منازلهم وبعيدًا عن الطرق المغمورة بالفيضانات والجليد يوم الاثنين.

وقال مسؤولو إدارة الطوارئ في نورث كارولينا إن الجليد جعل القيادة أمرًا غادرًا بشكل خاص بالقرب من الحدود.