الصحة: شركات مصرية حصلت على حقوق تصنيع الأدوية المضادة…

أ ش أ – أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن شركات مصرية حصلت على حقوق تصنيع الأدوية الجديدة المضادة لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن العلاجات الجديدة التي تم التعاقد عليها ستصل البلاد نهاية الشهر الجاري.

وقال د. عبد الغفار، خلال اتصال هاتفي مع قناة صدي البلد الفضائية لبرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفي مساء الإثنين، إن هناك 5 شركات وطنية نجحت في تصنيع هذه الأدوية لعلاج كورونا وننتظر موافقة هيئة الدواء المصرية.

ونوه إلى أن منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء وافقتا على الاستخدام لبعض الأدوية لمصابي كورونا.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة عن وصول أول دفعة من دواء كورونا لعدد 50 ألف مريض ستصل إلى البلاد خلال أيام.

وأوضح أن تلك الأدوية منها علاجات تأخذ عن طريق الفم وتقلل من احتمالات تعرض المصابين بأعراض شديدة أو دخول المستشفيات.