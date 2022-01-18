أدنوك الإماراتية تفعل خطط استمرارية الأعمال بعد حادث مستودع…

– قالت شركة النفط الإماراتية شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك) اليوم على تويتر، إنها فعلت الخطط الضرورية لاستمرارية الأعمال لضمان توفير إمدادات موثوقة من المنتجات لعملائها في الإمارات وحول العالم وذلك في أعقاب حادثة مستودع الوقود في المصفح في أبوظبي.

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وأضافت الشركة أنها ستعمل في الوقت ذاته على الحفاظ على أمن وسلامة كوادرها.

هاجمت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران دولة الإمارات فيما قالت إنها عملية شملت استخدام صواريخ وطائرات مسيرة، مما أدى إلى انفجار ثلاث شاحنات لنقل الوقود وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص واندلاع حريق قرب مطار أبوظبي عاصمة الإمارات.