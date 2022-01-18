أوبك تتوقع زيادة الطلب على النفط بشكل قوي في 2022 رغم…

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– التزمت أوبك اليوم الثلاثاء بتوقعاتها بشأن زيادة الطلب العالمي على النفط بشكل قوي في عام 2022 على الرغم من سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا والزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة متوقعة بقاء سوق النفط مدعومة بشكل جيد خلال العام.
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وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي.
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