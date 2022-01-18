صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع شركتين…

العربية دوت نت – وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على هامش زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى الرياض، مذكرة تفاهم مع شركتي POSCO وSAMSUNG C&T لتطوير مشروع جديد لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يتم إنتاجه من التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الكهرباء التي يتم إنتاجها من الطاقات المتجددة.

وتخطط السعودية لأكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة نيوم.

يأتي توقيع المذكرة على هامش (منتدى الاستثمار السعودي الكوري) الذي احتضنته العاصمة الرياض، إبان زيارة رئيس كوريا الجنوبية للمملكة.

وتضمنت مذكرة التفاهم تنفيذ دراسات جدوى لتطوير مشروع إنتاج هيدروجين أخضر في المملكة العربية السعودية لأغراض التصدير.

سيشكل التعاون بين الأطراف الثلاثة “نقلة” في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، وسيسهم في نقل المعرفة بين المملكة وجمهورية كوريا الجنوبية على المدى الطويل، حيث تعد مجموعة سامسونج سي تي شركة متخصصة في أعمال البناء الهندسية والتبادل والاستثمار التجاري، بينما تعد شركة بوسكو واحدة من أكبر الشركات المصنّعة للحديد في جمهورية كوريا الجنوبية، والتي قام صندوق الاستثمارات العامة بالاستحواذ على 38% من أسهمها في عام 2015.

ومن جهة أخرى، وقعت كل من شركتي بوسكو وسامسونج سي تي اتفاقية خدمات رئيسية تشمل التطوير الفني للنتروجين السائل لصالح إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر عالمياً في عام 2021.

وتعمل بوسكو على دعم وتحفيز مشاريع إنتاج الهيدروجين، حيث تهدف لأن تكون ضمن أكبر عشرة منتجين في العالم، وتتطلع لإنتاج ما يصل إلى 7 ملايين طن من الهيدروجين في العام 2050، كما وتستهدف حالياً إنتاج نصف مليون طن باستثمارات تبلغ 10 تريليون وون كوري حتى العام 2030.