مال وأعمال

المغرب يضع خطة بقيمة 220 مليون دولار لدعم قطاع السياحة…

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– قالت وزارة السياحة المغربية اليوم الثلاثاء، إن المغرب سيقدم دعما بقيمة ملياري درهم (220 مليون دولار) لمساعدة الشركات والعاملين في قطاع السياحة على التكيف مع القيود المفروضة لاحتواء انتشار مرض كوفيد-19.

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وأبقى المغرب على حدوده مغلقة منذ نوفمبر وبدأ العمل ببطاقة التطعيم مع انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

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وقالت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بيان إن الخطة تشمل مليار درهم لمساعدة الفنادق في أعمال الصيانة والتجديد والبقاء في السوق بعد الأزمة المستمرة منذ 22 شهرا وستدفع ألفي درهم شهريا في الربع الأول من هذا العام للعمال المتضررين.

وأضاف البيان أن بقية الإجراءات تشمل “تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر.. وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة.. وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها”.

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وبلغت إيرادات السياحة 8 مليارات دولار أي ما يعادل نحو 7%، من حجم الاقتصاد المغربي في 2019 عندما استقبلت البلاد 13 مليون سائح. لكن البنك المركزي المصري يتوقع أن تكون الإيرادات قد بلغت 3.6 مليار دولار فقط العام الماضي.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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