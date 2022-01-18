الخارجية: إصابة مصريين اثنين في الحادث الإرهابي الذي تعرضت…

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دوت الخليج – أبلغت وزارة الخارجية الإماراتية السفارة المصرية في أبو ظبي بوجود اثنين من المواطنين المصريين ضمن المصابين في الحادث الإرهابي الذي تعرضت له أمس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن السفير شريف البديوي، سفير مصر في أبو ظبي اطمأن على الفور على حالة المواطنين المصريين، وتابع موقف المصابيّن والوقوف على احتياجاتهما.
وتواصل البديوي مع المصابيّن للاطمئنان على حالتهما الصحية وتقديم المساعدة اللازمة، حيث أفادا بأنهما بحالة صحية جيدة وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة. هذا، وسيلتقي السفير المصري بهما غدا.
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