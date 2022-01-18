العناني يناقش مع مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية تجهيزات…

دوت الخليج – شارك الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية في أولى اجتماعاته خلال هذا العام.

وناقش العناني مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العديد من الأمور والموضوعات الهامة والمتعلقة بالنهوض بالقطاع السياحي من بينها خطة تدريب العاملين بالقطاع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المختلفة.

كما ناقش الاجتماع ما يتم في إطار الاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27” بمدينة شرم الشيخ خلال العام الحالي، وكذلك استعدادات موسم السياحي الصيفي المقبل.

حضر الاجتماع: رؤساء الغرف السياحية الخمسة، ومجموعة من أعضاء هذه الغرف ومن بينهم من حضر افتراضيا، وحضر من الوزارة: يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ومحمد عامر، مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة، ومحمد حجاج، مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بالوزارة.