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تونس تمدد حالة الطوارئ شهرا

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سكاي نيوز عربية – أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، أمرا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد، حتى 18 فبراير المقبل.

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ويعني الأمر تمديد إعطاء صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية، من أطل ضبط الأمن العام في تونس.

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وكانت آخر مرة مدد فيها سعيّد حالة الطوارئ في 23 يوليو، الماضي، ولمدة 6 أشهر.

وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، بعد هجوم قتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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