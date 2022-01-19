- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وكالات – تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ حوّل المستثمرون انتباههم إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل لمعرفة المزيد من الإشارات عن الجدول الزمني لرفع أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1816.93 دولار للأونصة بحلول الساعة 1508 بتوقيت جرينتش، في حين بقيت العقود الآجلة للذهب الأمريكي دون تغيير عند 1816.70 دولار.
ومتوقع أن يشهد الذهب عمليات بيع ليهبط دون 1800 دولار، لكن سيكون انخفاضا مؤقتا لأن السوق ستعرف أن المجلس في وضع سيء إذا رفع أسعار الفائدة قبل مارس.
وبعد أول رفع لسعر الفائدة، يمكن أن يتم تداول أسعار الذهب في نطاق يتراوح بين 1780 و1830 دولارا.
ولامست عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ذرى عامين، بينما سجل الدولار أعلى مستوى له في ستة أيام في وقت سابق من الجلسة، مما جعل الذهب باهظ التكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.
وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 23.39 دولار للأونصة، والبلاتين 0.6% إلى 976.80 دولار، في حين صعد البلاديوم 1.9% إلى 1910.50 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.