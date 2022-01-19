- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
دوت الخليج – أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة.
وقدم السيسي تعازيه في ضحايا الهجوم الغادر الذي الذي وقع بالقرب من مطار أبوظبي الدولي، وأعرب عن إدانة مصر حكومة وشعبا لهذا العمل الإرهابي من قبل ميليشيات الحوثي الذي استهدف أراضي دولة الإمارات.
كما أكد دعم وتضامن مصر مع دولة الإمارات وما تتخذه من خطوات واجراءات من أجل الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها من الشعب الإماراتي الشقيق.
وشدد على ارتباط أمن واستقرار دولة الإمارات بالأمن القومي المصري، وذلك امتداداً للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يعزي محمد بن زايد في ضحايا حادث مطار أبوظبي ويؤكد… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.