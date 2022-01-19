السيسي يعزي محمد بن زايد في ضحايا حادث مطار أبوظبي ويؤكد…

دوت الخليج – أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة.

وقدم السيسي تعازيه في ضحايا الهجوم الغادر الذي الذي وقع بالقرب من مطار أبوظبي الدولي، وأعرب عن إدانة مصر حكومة وشعبا لهذا العمل الإرهابي من قبل ميليشيات الحوثي الذي استهدف أراضي دولة الإمارات.

كما أكد دعم وتضامن مصر مع دولة الإمارات وما تتخذه من خطوات واجراءات من أجل الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها من الشعب الإماراتي الشقيق.

وشدد على ارتباط أمن واستقرار دولة الإمارات بالأمن القومي المصري، وذلك امتداداً للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.