المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تنصح بعدم السفر إلى 22…

وكالات – نصحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء بعدم السفر إلى 22 دولة منها مصر والبحرين وقطر وإسرائيل وأستراليا وألبانيا والأرجنتين وأوروجواي بسبب مخاوف متعلقة بكورونا. ورفعت المراكز تحذيرها من السفر إلى “المستوى الرابع: مرتفع للغاية”، وأبلغت الأمريكيين بأن عليهم تجنب السفر إلى تلك الدول، والتي تشمل أيضا بنما وجزر الباهاما وبوليفيا.

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