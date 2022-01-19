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المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تنصح بعدم السفر إلى 22…

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وكالات – نصحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء بعدم السفر إلى 22 دولة منها مصر والبحرين وقطر وإسرائيل وأستراليا وألبانيا والأرجنتين وأوروجواي بسبب مخاوف متعلقة بكورونا.

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ورفعت المراكز تحذيرها من السفر إلى “المستوى الرابع: مرتفع للغاية”، وأبلغت الأمريكيين بأن عليهم تجنب السفر إلى تلك الدول، والتي تشمل أيضا بنما وجزر الباهاما وبوليفيا.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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