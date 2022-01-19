- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
– علقت طيران الإمارات التابعة لحكومة دبي اليوم الثلاثاء بعض الرحلات إلى الولايات المتحدة، كما قالت شركات طيران أخرى، منها خطوط أول نيبون الجوية اليابانية، إنها ستلغي رحلات مماثلة أو تغير طراز الطائرة، مشيرة إلى عدم اليقين الذي يكتنف تشغيل خدمات الجيل الخامس.
وقالت خطوط أول نيبون على موقعها الإلكتروني إنها تتصرف بناء على إخطار إلى شركات الطيران من شركة بوينج بشأن القيود المفروضة على استخدام طائرتها 777 للمقاصد البعيدة وسط مخاوف من تداخل في الترددات اللاسلكية.
ولم تعلق بوينج حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر : طيران الإمارات تلغي رحلات لأمريكا بسبب تشغيل خدمات… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.