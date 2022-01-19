معدل التضخم في بريطانيا عند أعلى مستوى في 3 عقود

وكالات _ ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في 30 عاما في ديسمبر، حيث استمرت أسعار الطاقة المرتفعة والطلب المتزايد ومشاكل سلاسل التوريد في رفع أسعار المستهلكين.

وبلغ معدل التضخم 5.4% سنويا، وهو أعلى مستوى منذ مارس 1992 وبزيادة من 5.1% في نوفمبر، وهو بحد ذاته أعلى مستوى في عقد من الزمن.

هذا وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا زيادة بنسبة 5.2%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في بريطانيا بنسبة 0.5%، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بارتفاعها بنسبة 0.3%.