الموافقة على اعتبار مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر من…

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتبار مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ سواء الفنية، أو الإدارية، أو الخدمية اللازمة للتشغيل، أو الاستثمار (سكنية – إدارية – تجارية) من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

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