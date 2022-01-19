شركات الطيران تتسابق لإعادة جدولة رحلاتها إلى أمريكا قبيل…

– سارعت شركات الطيران العالمية الكبرى لإعادة جدولة رحلاتها إلى الولايات المتحدة أو حتى إلغائها، قبيل نشر شبكات الجيل الخامس اليوم الأربعاء.

إقرأ أيضا.. شركتان تعلقان تشغيل شبكات الجيل الخامس قرب مطارات أمريكية لتجنب اضطراب الطيران

ولم يهدئ إعلان شركتي اتصالات لاسلكية إرجاء تشغيل بعض الأبراج المخاوف المتعلقة بتداخل الإشارات وسلامة الطيران.

كانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد حذرت من احتمال حدوث تداخل إشارات مع شبكات الجيل الخامس بما يمكن أن يؤثر على قراءات الارتفاع التي تلعب دورا رئيسيا في هبوط بعض الطائرات في الطقس السيء.

وتقول شركات الخطوط الجوية، إن الطائرة بوينج 777 من بين الطرز التي يتركز عليها الاهتمام مبدئيا.

وبالرغم من إعلان شركتي آيه.تي. أند تي وفرايزون تأجيل تشغيل بعض أبراج الاتصالات اللاسلكية قرب المطارات ما زالت شركات الطيران تلغي رحلات جوية أو تغير طرازات طائراتها المستخدمة في الرحلات إلى الولايات المتحدة.

وفي ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء، بدأت إدارة الطيران الاتحادية في تحديث إرشاداتها بشأن المطارات والطائرات التي ستتأثر بنشر تكنولوجيا الجيل الخامس، في خطوة من المتوقع أن تحد بشكل كبير من تأثير ما يقرب من 1500 إشعار حول القيود المرتبطة بهذه التكنولوجيا.

وفي وقت سابق، قالت طيران الإمارات، وهي أكبر مشغل للطائرة بوينج 777 في العالم، إنها ستعلق رحلاتها إلى تسع وجهات أمريكية اعتبارا من يوم الأربعاء 19 يناير، وهو التاريخ المحدد لنشر خدمات الجيل الخامس اللاسلكية.

وسوف تتواصل رحلاتها إلى مطار جون كنيدي في نيويورك، ولوس أنجليس وواشنطن.

وفي اليابان، قالت شركتا الطيران الرئيسيتان “أول نيبون” والخطوط الجوية اليابانية، إنهما ستقلصان أعداد الرحلات بطائرات بوينج 777.

وقالت “أول نيبون” إنها ستلغي رحلات أو تغير نوع الطائرات المستخدمة في بعض الرحلات المتجهة للولايات المتحدة.

وقالت لوفتهانزا الألمانية إنها ألغت رحلة من فرانكفورت إلى ميامي وتقوم بتغيير بعض الطائرات من بوينج 747-8 إلى 747-400. وستقوم الخطوط الجوية النمساوية التابعة للوفتهانزا بتغيير طائراتها المستخدمة في الرحلات إلى نيوارك في نيوجيرزي من 777 إلى 767.

وذكرت الخطوط الجوية الكورية أنها تجنبت استخدام طائرات 777 و747-8 في ست رحلات ركاب وشحن إلى الولايات المتحدة.

بينما أعلنت الخطوط الجوية التايوانية إعادة جدولة بعض الرحلات، وقالت كاثاي باسيفيك في هونج كونج إنها ستستخدم طائرات من طرز مختلفة إذا استلزم الأمر.

وقالت شركات الطيران إنها بنت خطواتها على أساس إشعار من شركة بوينج بأن إشارات الجيل الخامس قد تتداخل مع جهاز قياس الارتفاع الذي يعمل بالإشارات اللاسلكية على طائرات 777.

ولم يصدر تعليق فوري من متحدث باسم بوينج.

كانت طائرات بوينج 777 ثاني أكثر الطائرات ذات الجسم العريض استخداما في الرحلات الجوية من وإلى المطارات الأمريكية في العام الماضي بحوالي 210 آلاف رحلة، ولم تسبقها سوى بوينج 767، بحسب بيانات موقع فلايت رادار 24 الذي يرصد حركة الطيران.