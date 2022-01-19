وزير الطاقة الإماراتي: ملتزمون بدعم تحالف أوبك+ لتحقيق…

وكالات _ قال وزير الطاقة سهيل المزروعي قوله، إن بلاده ملتزمة بدعم تحالف أوبك+ لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية إلى الوزير القول أيضا، إن الإمارات تعمل على إنشاء منصة لسوق الكهرباء لدخول سوق التصدير العالمي.

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