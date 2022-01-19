فرصة للحصول على تمويل 10 آلاف جنيه من برنامج إيتيدا لدعم…

دوت الخليج – أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) عن فتح باب التقدم للدورة السابعة عشر من برنامج دعم مشروعات التخرج ضمن مبادرة دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية ITAC حيث حددت الموعد النهائي للتقدم للبرنامج ليكون 15 فبراير 2022.

يهدف البرنامج إلى دعم طلاب الجامعات أو المعاهد المصرية بكليات الهندسة وعلوم الكمبيوتر ولديهم مشاريع تخرج متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويقدم البرنامج تمويلا للمشروعات بحد أقصى 10 آلاف جنيه مصري للمشروع الواحد. وتقيَّم المشروعات المقدمة وفرزها لاختيار الأفضل بينهم من قبل مجموعة من الخبراء المتخصصين للحصول على التمويل.

وبحسب بيان للهيئة، تعتمد مبادرة دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية ITAC في الأساس على مد يد العون من خلال ركيزتين أساسيتين الأولى برامج للباحثين والشركات، وتضم 3 برامج والثانية برامج لطلبة الجامعات وتضم برنامجين من ضمنها برنامج دعم مشروعات التخرج لطلبة الجامعات في السنوات النهائية للحصول على تمويل مشروعات تخرجهم التي قد تواجه في الكثير من الأحيان بعوائق مادية قد تؤثر على جودتها مما ينتقص من قدرة الطلبة على الإبداع.

كما يساعد البرنامج شركات تكنولوجيا المعلومات على التقدم باقتراحات حول المشروعات التي تراها ذات صلة بالصناعة واحتياجات السوق إلى الأساتذة المشرفين بالكليات لاختيار ما يرونه مناسبا لمشروعات التخرج.

يذكر أن الهيئة قدمت في هذا البرنامَج الدعم لعدد 1230 مشروع تخرج للطلبة من 33 جامعة مختلفة خلال دوراته السابقة.