- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
دوت الخليج – تلقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤشر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اتصالا هاتفيا من السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ باتريشيا إسبينوزا.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن السكرتيرة التنفيذية حرصت على تهنئة الوزير شكري على توليه مهام رئاسة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
كما أعربت عن استعدادها وتطلعها إلى العمل مع مصر ومع الوزير شكري خلال الفترة القادمة وصولا إلى موعد عقد المؤتمر لضمان نجاحه وخروجه بنتائج إيجابية تصب في صالح العمل الدولي إزاء قضايا المناخ على جميع المستويات.
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد من جانبه الأهمية التي توليها مصر على المستويات كافة لاستضافتها للمؤتمر وقيادتها لعمل المناخ الدولي خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد خلال الدورة الأخيرة لمنتدى شباب العالم، مضيفا أن مصر تعتزم البناء على ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في جلاسجو والعمل على استغلال الزخم الدولي المتصاعد في توجيه الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، سواء فيما يتعلق بخفض الانبعاثات أو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، أو تمويل المناخ الموجّه للدول النامية، وخاصةً الإفريقية، باعتبارها الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى اتفاق الجانبين خلال الاتصال على مواصلة العمل والتنسيق خلال الفترة المقبلة على الأصعدة كافة لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ وإنجاح الدورة القادمة للمؤتمر في مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية: مصر تستهدف الانتقال بجهود مواجهة تغير المناخ… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.