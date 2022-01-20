الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية هذا العام وفق تقييم…

دوت الخليج- تحت عنوان “المقصد السياحي الأكثر شهرة في العالم على موقع Tripadvisor لعام 2022” نشر موقع CNN Travel تقريراً أشار خلاله إلى أنه وفقا لموقع TripAdvisor، الذي يعد من أشهر المواقع السياحية المتخصصة في تقييمات المقاصد السياحية، جاءت مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال العام الجاري، بينما جاءت مدينة القاهرة ضمن أهم 10 وجهات في العالم.

وقد جاء اختيار مدينة القاهرة ضمن أهم 10 وجهات في العالم وفقا لتقييمات موقع TripAdvisor والتي تتضمن المقاصد السياحية التي استطاعت تحقيق أكبر زيادة سنوية في مجموعة من التقييمات الإيجابية التي يضعها المسافرون على الموقع والتي تشمل تقييمات أماكن الإقامة والمطاعم والأنشطة التي يمكن القيام بها.

بحسب بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، فإن اختيار مقاصد سياحية مصرية يؤكد “نجاح المقصد السياحي المصري وقدرته على جذب مزيد من السائحين من خلال تأكدهم من استمتاعهم بتجربة سياحية فريدة عند زيارتهم له”.

يشار إلى أن هذه الاختيارات تأتي طبقا للتعليقات والتقييمات التي يدونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها والأنشطة التي يمكن ممارستها بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم في الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعي الخاصة TripAdvisor.