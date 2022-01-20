وفد نمساوي يزور القاهرة خلال فبراير لبحث تبادل الخبرات مع…

إسلام فضل – قال جورج كرين، رئيس غرفة التجارة النمساوية، إن حجم الصادرات النمساوية تفوق الصادرات المصرية إلى النمسا، وفيما يتعلق بنوعية الصادرات النمساوية الى مصر يأتى على رأسها المعدات والأجهزة والآلات والأغذية، بالإضافة إلى المشاركة في بناء المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية.

وأضاف كرين، في تصريحات علي هامش مؤتمر “الاستثمار في مستقبل الرعاية الصحية بين مصر والنمسا”، اليوم الأربعاء، أن التعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات يتركز في اتجاهين: الأول أن النمسا تعتبر مصر منصة للمبدعين من الشباب، والآخر أن النمسا تنتج برمجاياتها الخاصة.

وأوضح أن وفدا نمساويا من قطاع السكة الحديد سيزور وزارة النقل المصرية لبحث تبادل الخبرات، كذا نرغب في زيارة وفد نمساوي في قطاع المياه، ومن المقرر أن تكون في شهر يونيو.

وقال كرين إن هناك 600 شركة نمساوية تصدر منتجاتها إلى مصر، ولكن فيما يتعلق بحجم الاستثمارات النمساوية فهو ضئيل إلى حد ما، فهناك 20 شركة نمساوية فقط نشطة في السوق المصرية، ونسعى لزيادة هذا العدد وزيادة الاستثمارات.

فيما يتعلق بتاثير الجائحة على حجم التجارة مع مصر، قال: “بالطبع كان هناك تاثير؛ فقد انخفض حجم التبادل التجارى بين البلدين لفترة بسبب ظروف الإغلاق، ولكن تعافى هذا الوضع وتم تعويض هذا التوقف وهذه الخسارة، ومن المتوقع أن يستمر في الزيادة”.