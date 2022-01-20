جو بايدن: متحور أوميكرون لا يدعو للذعر.. ولا عودة للإغلاق

وكالات – أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء بأنه كان على الولايات المتحدة بذل مزيد من الجهد في وقت سابق لزيادة فحوص الكشف عن كورونا، وتعهد بعدم العودة لعمليات الإغلاق، قائلا إن متحور أوميكرون لا يدعو للذعر.

وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض “هل كان علينا إجراء مزيد من الفحوص في وقت سابق؟ نعم”.