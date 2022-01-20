بايدن يدعو الفيدرالي الأمريكي إلى إعادة تقدير دعمه للاقتصاد

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– حث الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء، الفيدرالي الأمريكي على إعادة تقدير الدعم الذي يقدمه لاقتصاد الولايات المتحدة، بالنظر إلى قوة التعافي والزيادات الأخيرة في الأسعار.
وأبلغ بايدن مؤتمرا صحفيا “بالنظر إلى قوة اقتصادنا وزيادات الأسعار الأخيرة، فإن من الملائم.. مثلما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، إعاة تقدير الدعم الضروري الآن.”
وقال بايدن أيضا إن مجلس الاحتياطي الاتحادي لديه وظيفة أساسية لضمان ألا تصبح الأسعار المرتفعة مترسخة، مضيفا أن افضل شيء للتصدي للأسعار المرتفعة هو أن يكون الاقتصاد أكثر إنتاجية.
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