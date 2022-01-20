مال وأعمال

قطاع الأعمال: جسور تبدأ تشغيل 5 فروع باستخدام منصتها…

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تستعد شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد سابقًا) التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لبدء العمل في فروعها في خمس دول باستخدام منصتها الإلكترونية بنظام B2B (معاملات الشركات)، وذلك مخطط له في أواخر شهر فبراير 2022.

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وقد تم الحصول على رخصة جديدة في الصين، وتجديد التراخيص في دبي والكاميرون وغانا وفرنسا، وجاري تجديد التراخيص في السودان، حيث تم تجهيز وتأثيث الفروع بصورة موحدة واختيار مديرين للفروع من المواطنين أو المقيمين بها.

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يشار إلى أن نموذج العمل الجديد لشركة جسور يقوم على نشاط الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجيستية، وذلك من خلال 14 مركزا حول العالم للوصول إلى أسواق نحو 40 دولة.

كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أطلقت في يونيو 2021 الكتالوج الإلكتروني “جسور” للترويج للمنتجات المصرية ويتم التسجيل عليها مجانا https://gosoor.com.eg/ ويضم قاعدة بيانات موسعة عن منتجات القطاعات الصناعية والزراعية والصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويهدف إلى تشجيع المنتج المحلى وزيادة حجم الصادرات المصرية الى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة غير تقليدية لهذه الصادرات.

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كما توفر “جسور” حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية تبدأ من خدمات النقل من باب المصنع حتى موانئ التصدير مرورا بخدمات الشحن والفحص والتخليص الجمركى والتجميع والتخزين، وصولا الى الخدمات المالية، وخدمات التأمين بالمشاركة مع كبريات المؤسسات البنكية والمالية الرائدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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