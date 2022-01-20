رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة الأسمدة الآزوتية وتوافرها…

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة الأسمدة الآزوتية، وتوافرها للمزارعين، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم، يأتى فى إطار جهود الدولة لتوفير مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، وذلك تزامنا مع تنفيذ الخطط الحالية والمستقبلية المتعلقة بالتوسع في الأراضي المستصلحة، وزيادة الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية.

وتناول وزير الزراعة خلال الاجتماع، رؤية الوزارة الخاصة بوضع منظومة متكاملة للأسمدة الآزوتية فى مصر، بحيث تتضمن القدرة الإنتاجية الحالية وحجم الاحتياجات المطلوبة لتلبية متطلبات التوسع فى الرقعة الزراعية، مؤكداً أن المنظومة الجديدة ستسهم فى إتاحة متطلبات التنمية الزراعية.