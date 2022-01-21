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سي ان بي سي _ ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، في علامة واضحة إلى أن ارتفاع حالات متحور أوميكرون قد ضربت التوظيف.
هذا وصعد عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر عند 286 ألف طلب، في حين أشارت التوقعات إلى 225 ألف طلب.
في حين سجلت الطلبات 231 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع لاعلى مستوى منذ أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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