طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع لاعلى مستوى منذ أكتوبر

سي ان بي سي _ ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، في علامة واضحة إلى أن ارتفاع حالات متحور أوميكرون قد ضربت التوظيف.

هذا وصعد عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر عند 286 ألف طلب، في حين أشارت التوقعات إلى 225 ألف طلب.

في حين سجلت الطلبات 231 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.