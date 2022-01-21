مال وأعمال

طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع لاعلى مستوى منذ أكتوبر

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سي ان بي سي _ ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، في علامة واضحة إلى أن ارتفاع حالات متحور أوميكرون قد ضربت التوظيف.

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هذا وصعد عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر عند 286 ألف طلب، في حين أشارت التوقعات إلى 225 ألف طلب.

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في حين سجلت الطلبات 231 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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