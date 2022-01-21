مال وأعمال

أمريكا تسجل أعلى مستوى للتضخم.. الأسباب والتوقعات المستقبلية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

دوت الخليج – أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا عن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7% على أساس سنوي في ديسمبر 2021، مسجلا أكبر قفزة منذ يونيو 1982.

predco_adv_2021

ارتفع متوسط معدل التضخم في أمريكا خلال العام إلى 4.7% في 2021، صعودًا من 1.2% في عام 2020.

Edita2021

ما الأسباب وراء ذلك؟!

تسببت جائحة كورونا في حدوث اضطرابات بسلاسل التوريد ونقص في السلع والمواد الخام والعمالة، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق بأسعار السلع الأساسية في الولايات المتحدة والعالم.

FNG2021

ارتفعت أيضا أسعار المواد الغذائية بسبب الظروف الجوية السيئة.

ارتفع حجم الطلب مع حزم التحفيز المالي الأمريكية بعد أن ظل مكبوتا في بداية الجائحة، وزادت معدلات الإنفاق الاستهلاكي وارتفع الطلب بما يتجاوز حجم العرض.

وتاريخيا تتأثر معدلات التضخم في الولايات المتحدة بشدة بالتغيرات الحادة في أسعار النفط سواء كانت صدمات سعرية بالارتفاع الشديد أو الهبوط الحاد، إلى جانب العوامل الدورية الاقتصادية.

وبشكل عام، في أوقات النمو الاقتصادي، ينفق الأفراد أكثر، ويزداد الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والعكس صحيح خلال فترات الركود، ويتضح ذلك في معدلات التضخم المنخفضة خلال الأزمة المالية العالمية وبعد اندلاع جائحة كورونا في عام 2020.

ما المتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي؟

يتوقع المحللون الاقتصاديون الآن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة 4 مرات في عام 2022 بدلا من 3 مرات، ويمكن أن تبدأ هذه الزيادات في مارس 2022 بدلا من الربع الثاني من العام.

في ديسمبر 2021، ضاعف بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة الخفض التدريجي لبرنامجه لشراء الأصول، لتتقلص مشترياته من السندات بمقدار 30 مليار دولار شهريا (السحب التدريجي لحزم التحفيز
المالي).

وعلى صعيد النظرة المستقبلية، من المتوقع أن يهدأ الارتفاع الذي تشهده حاليا معدلات التضخم في الولايات المتحدة، على أن يبدأ التضخم في العودة إلى طبيعته بدءًا من النصف الثاني من عام 2022 مع تراجع مشكلات العرض وسلاسل التوريد على المستوى العالمي، وبدء عودة معدل الطلب إلى طبيعته.

في أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2021، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم في الولايات المتحدة 3.5% و2.7% في 2022 و2023 على التوالي، نزولاً من 4.7% في عام 2021.

ومع ذلك، فإن التوقعات المستقبلية تتوقف على ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، إلى جانب معدلات التطعيمات وأثر ذلك على اختناقات الإمداد.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تسجل أعلى مستوى للتضخم.. الأسباب والتوقعات المستقبلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا