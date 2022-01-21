مخزونات النفط الأمريكية ترتفع إلى 515 ألف برميل خلال الأسبوع…

وكالات _ قالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة اليوم إن مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير.

وزادت مخزونات النفط الخام 515 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يناير لتصل إلى 413.8 مليون برميل وذلك مقارنة مع توقعات محليين في استطلاع أجرته بانخفاض قدره 938 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات الإدارة انخفاض استهلاك الخام في مصافي التكرير 120 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي وزيادة معدلات تشغيل المصافي 0.3 بالمئة.

وارتفعت مخزونات البنزين 5.9 مليون برميل إلى 246.6 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته بارتفاع قدره 2.6 مليون برميل.

وأظهرت البيانات هبوط مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.4 مليون برميل إلى 128 مليونا مقابل توقعات بانخفاض قدره 850 ألف برميل.