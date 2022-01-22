محمد الجدعان: على الحكومات أن تخصص مبالغ لإدارة المخاطر…

وكالات _ قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أنه على الحكومات أن تخصص مبالغ لإدارة المخاطر والأزمات التي تواجه العالم.

وأضاف الجدعان في جلسة حوارية بعنوان “الاستعداد للمستقبل” ضمن فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي أن مجموعة العشرين تمثل 80 % من العالم و قد قدمت الدعم السريع للدول منخفضة الدخل.

وقال الجدعان أننا نستطيع الخروج من أي فجوة اقتصادية بشكل سريع و علينا تطوير الموارد الاقتصادية لتحقيق الطموحات المستقبلية.