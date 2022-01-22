مال وأعمال

محمد الجدعان: على الحكومات أن تخصص مبالغ لإدارة المخاطر…

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وكالات _ قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أنه على الحكومات أن تخصص مبالغ لإدارة المخاطر والأزمات التي تواجه العالم.

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وأضاف الجدعان في جلسة حوارية بعنوان “الاستعداد للمستقبل” ضمن فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي أن مجموعة العشرين تمثل 80 % من العالم و قد قدمت الدعم السريع للدول منخفضة الدخل.

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وقال الجدعان أننا نستطيع الخروج من أي فجوة اقتصادية بشكل سريع و علينا تطوير الموارد الاقتصادية لتحقيق الطموحات المستقبلية.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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