: التزام أوبك+ باتفاق خفض إنتاج النفط يرتفع إلى 122%…

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قال مصدران من مجموعة أوبك+ لرويترز إن التزام المجموعة باتفاق خفض إنتاج النفط، زاد إلى حوالي 122 بالمئة في ديسمبر، وهو مستوى أعلى من نظيره في نوفمبر الذي بلغ 117 بالمئة.
وأشار المصدران إلى أن بعض الدول الأعضاء ما زالت تجد صعوبة في زيادة إنتاجها.
وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع إن المجموعة فوتت أهدافها الإنتاجية بواقع 790 ألف برميل يوميا في ديسمبر، في وقت وجدت فيه بعض الدول المنتجة في غرب أفريقيا مثل نيجيريا وأنجولا صعوبات في زيادة الإنتاج.
وقال المصدران إن نسبة امتثال دول منظمة “أوبك” بلغت 127 بالمئة في ديسمبر، بينما حقق المنتجون من خارج أوبك امتثالا بنسبة 114 بالمئة.
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