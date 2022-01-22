مال وأعمال

ارتفاع إنتاج الصين من الغاز الطبيعي إلى 8.2% خلال 2021

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شينخوا _ ارتفع إنتاج الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 8.2 بالمئة على أساس سنوي خلال العام الماضي 2021، وفقا لبيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء.

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وأوضحت الهيئة أنه في العام الماضي بلغ إنتاج الصين من الغاز الطبيعي 205.3 مليار متر مكعب.

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وفي شهر ديسمبر وحده، زاد إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 19.2 مليار متر مكعب.

وأوضحت البيانات أن واردات البلاد من الغاز الطبيعي ارتفعت بنسبة 19.9 بالمئة على أساس سنوي خلال العام الماضي، مسجلة 121.36 مليون طن.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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