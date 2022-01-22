وزيرة التخطيط: 17.9 مليار جنيه استثمارات موجهة لتنفيذ 178…

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بورسعيد لعام 2021/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2021/2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق “خطة المواطن” يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقا للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع “رؤية مصر 2030″، لافتة إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير “متابعة المواطن في المحافظات 2018/2019 – 2019/2020 “، وإطلاق تطبيق المحمول “شارك 2030”.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة بورسعيد أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 178 مشروعا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بورسعيد بخطة عام 21/2022 تبلغ 17.9مليار جنيه، تمثل 5.1 من جملة الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بورسعيد بخطة عام 2021/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 10.3 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 57.7 %، ويخص قطاع الموارد المائية والري 3.2 مليار جنيه بنسبة 18.1%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات 1.7 مليار جنيه بنسبة 9.7 %، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 1.1 مليار جنيه بنسبة 6.3 %، أما قطاع الصحة فيخصه 488 مليون جنيه بنسبة 2.5 % ، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 999.6 مليون جنيه بنسبة 5.7 %.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة بورسعيد في خطة 2021/2022 تتمثل في توجيه نحو 945,5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه نحو 502,4 مليون جنيه للبرنامج القومي للاسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 38 مشروعًا، وفي قطاع الصحة تتمثل أهم المستهدفات التنموية في استكمال بناء وتطوير 28 مستشفى بمحافظة بورسعيد، وتبلغ عدد المشروعات التنموية بهذا القطاع 27 مشروعًا.