مال وأعمال

لوفتهانزا الألمانية تسعى للاستحواذ على 40% في إيتا الإيطالية

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بلومبرج _ كشفت تقارير صحفية في إيطاليا أن مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران قد تستحوذ على حصة تبلغ 40% في شركة إيتا الإيطالية للطيران، التي خلفت شركة أليطاليا، وذلك حسبما ذكرت صحيفة “إيل فوجليو” الإيطالية، استنادا إلى مصادر لم تفصح عنها.

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وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، نقلا عن الصحيفة، أن هذه الخطة التي يمكن الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، ستتطلب موافقة الاتحاد الأوروبي.

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وأشارت إلى أن الجانبين يقتربان من الاتفاق على مختلف القضايا بما في ذلك الاندماج المالي وتحويل مطار فيوميتشينو في روما إلى مركز لإنطلاق رحلات إلى أفريقيا، وجزء منها إلى الولايات المتحدة.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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