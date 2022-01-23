مال وأعمال

دبي تعفي العاملين بالمنشآت الصحية المخالطين لحالات إيجابية…

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وكالات – أعلنت هيئة الصحة في دبي عن إعفاء العاملين في المنشآت الصحية والذين ثبت مخالطتهم لحالات إيجابية من الحجر الصحي ولكن مع وجود اشتراطات.

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وتتضمن الاشتراطات الأربع: عدم ظهور أية أعراض صحية على المخالط، وإتمام أخذ التطعيمات الأساسية والجرعة الداعمة، وإتمام أخذ التطعيمات الأساسية لمن أصيب بكورونا سابقا، بالإضافة إلى إتمام أخذ التطعيمات الأساسية مع عدم تجاوز المدة الزمنية المحددة لأخذ الجرعة الداعمة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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